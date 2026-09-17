Yeni hocadan Leroy Sane'ye veto. Beşiktaş'ın yıldızı kadroya girdi

Eski teknik direktör Peter Neururer Sane hakkında şöyle konuşmuştu:



"Sane geçmişte Lionel Messi ile aynı seviyede oynayabilecek bir yeteneğe sahipti ancak bu istikrarı en son ne zaman gösterdi? Bana göre artık onun milli takımdaki süresi doldu ve Klopp döneminde geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı