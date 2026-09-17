Yeni hocadan Leroy Sane'ye veto. Beşiktaş'ın yıldızı kadroya girdi
17.09.2026 11:19
Son Güncelleme: 17.09.2026 12:37
Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, Leroy Sane’yi kadroya almadı.
Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, milli takım futbolcu tercihlerini açıkladı.
Galatasaraylı yıldıza veto gelirken Beşiktaş'tan bir isim davet edildi.
"RİTMİNİ BULAMADI"
Galatasaray'dan Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmedi.
Beşiktaşlı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna alındı.
Klopp karar sonrası, "Leroy Sane, bu sezon henüz tam olarak ritmini bulamadı. Onunla konuşacağım ancak bunu henüz yapmadım." açıklamasında bulundu.
Alman medyasına göre; Sane’nin bu sezon resmi maçlarda henüz gol veya asist üretememesi ve ilk 11'deki yerini sağlamlaştıramaması, Klopp'un kararında belirleyici rol oynadı.
30 yaşındaki futbolcunun bu kesik sonrası Almanya Milli Takım kariyerinin kalıcı olarak sona erebileceği de iddialar arasında yer aldı.
"MESSİ İLE AYNI SEVİYEDE OYNAYABİLECEK BİR YETENEKTİ"
Eski teknik direktör Peter Neururer Sane hakkında şöyle konuşmuştu:
"Sane geçmişte Lionel Messi ile aynı seviyede oynayabilecek bir yeteneğe sahipti ancak bu istikrarı en son ne zaman gösterdi? Bana göre artık onun milli takımdaki süresi doldu ve Klopp döneminde geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı
GALATASARAY PERFORMANSI
Sane, bu sezon Galaasaray formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol ve asist katkısı verememişti.
Alman yıldız, 2025 yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a gelmişti.