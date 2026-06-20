Yeni kural Türkiye-Paraguay maçında uygulandı, kırmızı kart çıktı
20.06.2026 07:03
Son Güncelleme: 20.06.2026 07:13
A Milli Takım'ın Paraguay ile oynadığı maçta yeni kural uygulandı ve hakem kırmızı kartını çıkardı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım ile Paraguay karşı karşıya geldi.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarının son bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı.
YENİ KURAL UYGULANDI
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu esnada Paraguay'dan Miguel Almiron ile Mert Müldür arasında geçen diyalog sonrası yeni kural ilk kez uygulandı.
AĞZINI KAPATARAK KONUŞTU
Almiron, ağzını forasıyla kapatarak Mert Müldür'e dönerek konuştu. Bu durumun ardından Mert Müldür ve diğer milli futbolcular, hakem Arcides Barton Cisneros'a itirazlarda bulundu.
VAR SONRASI DİREKT KIRMIZI KART
VAR'ın uyarısını alan El Salvadorlu hakem, yaşananları monitörde inceledi. İnceleme sonrası Almiron, yeni kural gereği direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
TURNUVA ÖNCESİ AÇIKLANMIŞTI
Turnuva öncesi yapılan duyuruda, olası gerginlik anında futbolcuların ağzını herhangi bir şekilde kapatarak konuşması oyundan ihraç sebebi olarak açıklanmıştı.