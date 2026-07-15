Yeni rota Rashford. Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Temmuz 2026 spor haberleri)
15.07.2026 05:39
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 15 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"YENİ ROTA RASHFORD" - FANATİK
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Mason Greenwood'u bitirdikten sonra Marcus Rashford için Marsilya'dan Manchester'a geçti.
"DÖRT TAKVİYE YAPACAĞIZ" - FOTOMAÇ
Okan Buruk, Galatasaray'ın transferdeki yol haritasını çizdi. Buruk, "Hücum hattına 3, savunmaya da 1 transfer etmeyi düşünüyoruz. Can Uzun'u da Bruno Fernandes'i de isterim. Julio Encico listemizde yer alıyor" dedi.
"DRONGELEN'DE İŞLEM TAMAM" - AKŞAM
Trabzonspor, Samsunspor'un 27 yaşındaki Hollandalı stoperiyle prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında yapılan bonservis görüşmelerinde de sona yaklaşıldı.
"SON KARTAL TROSSARD"
Beşiktaş Belçikalı yıldız futbolcu Trossard'ı renklerine bağladı. Arsenal ile 20 milyon avroya anlaşıldı.