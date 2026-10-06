Yeni sözleşme sonrası Arda Güler'e özel görev. Mourinho artık ona emanet etti
06.10.2026 15:06
Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varan milli futbolcu Arda Güler'e takımda yeni bir görev verildi.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için kulüp içinde hareketli günler yaşanıyor.
Güler'in yeni sözleşme konusunda Real Madrid ile anlaşmaya varmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho da harekete geçti.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, henüz duran toplardan istenen verimin alınamaması nedeniyle yeni bir planlama yaptı.
Mourinho, liglere verilen milli arada yeni duran top kullanıcılarını Arda Güler, Alexander-Arnold, Bernardo Silva ve Brahim Diaz olarak belirledi.
Haberin devamında Mourinho'nun bu isimleri diğer oyunculara topu en uygun şekilde ulaştıracak futbolcular olarak gördüğü kaydedildi.
Arda Güler'in mevcut form durumuyla ilk 11'i garantilediği belirtilirken, duran topların bir numaralı ismi olarak belirlendiği yazıldı.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMAYA VARDI
Performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren genç yıldız için Real Madrid hemen devreye girdi.
AS'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.
Haberin devamında Güler'in 2029 yılında sona erecek olan sözleşmesinin, bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda 2031 yılına uzatıldığı belirtildi.
100 MİLYON EURO'YA ULAŞTI
Öte yandan La Liga'da gerçekleştirilen yeni piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcu yeniden değerlendirildi. Arda Güler de yeni listede 100 milyon euro olarak gösterildi.
Bu güncelleme ile Real Madrid’in toplam kadro değeri yükselirken, Barcelona’da özellikle altyapıdan yetişen gençlerin artışları, Atletico Madrid’de ise Julian Alvarez’in düşüşü güncellemenin diğer dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
Arda Güler, Real Madrid’de yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman yedek kalsa da sezonun ilk yedi maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.
Real Madrid’deki konumunu güçlendiren Arda’nın piyasa değeri de 10 milyon euro'luk artışla 100 milyon euroya yükseldi.
Böylece milli futbolcu, Transfermarkt piyasa değerleri tarihinde 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.