Yeni teknik direktör iddialarına Fenerbahçe'den yalanlama
11.09.2026 18:40
Son Güncelleme: 11.09.2026 22:48
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu ancak kulüpten gelen açıklama sonrası iddialar son buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası şok etkisi yaratmıştı.
Bugün yapılan toplantı sonrası yolların ayrıldığı öne sürülen Kartal'ın yerine gelecek isim de merak edilmeye başlanmıştı ancak kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Antonio Conte ve Vincenzo Montella isimleri ortaya atılırken, Fenerbahçe'nin açıklamasında İsmail Kartal ile yola devam edileceği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
DÜN AKŞAMDAN BU YANA NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında 10 Eylül akşamı Roma ile karşılaşmıştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak adına görevimden geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” diye konuşmuştu.
BUGÜN NELER OLDU?
Bugüne gelindiğinde ise önce futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra akşam saatlerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada da Kartal'ın 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi.