Yeni teknik direktörü maaşı açıklandı. Thomas Reis resmen Trabzonspor'da

Doğan bu süreçte Burak Yılmaz'la görüştüğünü şu sözlerle açıklamıştı:

"Abdullah Avcı ve Şenol Güneş bizim şampiyon hocamız. Ancak ikisiyle de hiçbir görüşme yapmadım. Arda Turan benim sevdiğim bir arkadaşımız, bir takım çalıştırdığı için onunla da temasımız olmadı. Bu süreçte sadece Burak Yılmaz'la görüştüm."