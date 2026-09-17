Yeni teknik direktörü maaşı açıklandı. Thomas Reis resmen Trabzonspor'da
17.09.2026 14:37
Son Güncelleme: 17.09.2026 15:32
Trabzonspor, Thomas Reis’ın teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu.
Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı.
Bordo mavililer Reis için bugün imza töreni düzenleyecek.
Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45’te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir."
MAAŞI VE SÖZLEŞMESİ NETLEŞTİ
Trabzonspor, Thomas Reis'i KAP'a bildirdi.
Reis'in ayrıldığı takım olan Ludogorets'e 900 bin euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.
2 yıllık anlaşma sağlanan Reis'e 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon euro, 2027-2028 futbol sezonu için ise net 1,2 milyon euro ücret ödenecek.
REİS'İN SÜPER LİG KARNESİ
Alman teknik direktör Türkiye'de Samsunspor'u Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde çalıştırmıştı.
Reis yönetimindeki Samsunspor,'da 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.
Alman çalıştırıcı bu maçlar sonunda 1.63'lük puan ortalaması elde etmişti.
BURAK YILMAZ'LA GÖRÜŞME
Doğan bu süreçte Burak Yılmaz'la görüştüğünü şu sözlerle açıklamıştı:
"Abdullah Avcı ve Şenol Güneş bizim şampiyon hocamız. Ancak ikisiyle de hiçbir görüşme yapmadım. Arda Turan benim sevdiğim bir arkadaşımız, bir takım çalıştırdığı için onunla da temasımız olmadı. Bu süreçte sadece Burak Yılmaz'la görüştüm."