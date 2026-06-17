Yeni uygulama futbol dünyasını ikiye böldü, tepkiler art arda geldi. "Bu karardan memnun değilim"

Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jurgen Klopp, yeni uygulamayı samimi bulmuyor.

Klopp, "Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcağa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil." diyor.

Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil van Dijk da sıcak olmayan maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi.