Yeni uygulama futbol dünyasını ikiye böldü, tepkiler art arda geldi. "Bu karardan memnun değilim"
17.06.2026 08:55
2026 Dünya Kupası'yla futbol dünyasına giren su molaları yeni bir tartışma başlattı. Yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken, maçlara verilen aranın oyunun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü.
Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada, hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor.
Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22'nci dakika ve 67'nci dakikada yapılıyor.
333 MİLYON DOLAR GELİR
Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken, su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü.
The Wall Street Journal'ın haberine göre; 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında 200 bin dolara satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı 750 bin dolara yükseltiyor.
Toplamda reklam alanından elde edilecek gelir ise 333 milyon dolar olarak hesaplanıyor.
TEPKİLER ART ARDA GELDİ
Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jurgen Klopp, yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
Klopp, "Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcağa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil." diyor.
Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil van Dijk da sıcak olmayan maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi.
"MEMNUN DEĞİLİM"
A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır da konu hakkında şöyle konuştu:
"Maç içindeki su molaları da tempo düşürüyor, hiç güzel değil. Maç soğuyor, konsantrasyon da dağılıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Memnun değilim. Böyle oynayan takımlar da var, belki onlar için iyi olabilir."
DÜNYA KUPASI SONRASI DEVAM EDECEK Mİ?
Su molalarının oyunun temposuna etkisi, FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı.
Örnek gösterilen 4 maçta,, molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü.
Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok.
UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse, 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.