Yenildik ama hala ümit var!
16.11.2026 01:39
Yunanistan, Sırbistan 5 veya daha farklı yenerse A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı A Milli Takım'a gelecek. Sırpların puan alması ise Türkiye'yi B Ligi'ne gönderecek.
A Milli Takımımız Fransa yenilgisi ile UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu 0 puan ve -11 averajla bitirdi. 3. Grup'ta Çekya da Hırvatistan'a aynı skorla yenilerek 0 puan ve -11 averajla maçlarını sonlandırdı. 4. Grup'ta 3 puanlı ve 1 maçı eksik Galler A Ligi'nde play-off oynamayı garantiledi.
Düğümü ise 2. Grup'taki Yunanistan-Sırbistan maçı çözecek. Yunanistan 8 puanla 2. durumda ancak onun durumu da Almanya-Hollanda maçına bağlı.
Sırbistan da 5 maçta 0 puanda ve -7 averajı var. Eğer Yunanistan 5 farklı kazanırsa A Milli Takım averajla rakibini geride bitirecek. 4-0'da ise deplasman golü faktörü Türkiye'nin yanında. Daha az farklarda ise Sırbistan en iyi 2. sonuncudan biri olacak.
Tüm ihtimaller ise şöyle
1- Atılan toplam gol sayısı. Grup maçlarında rakip filelere daha fazla gol gönderen takım üst sırada yer alır.
2- Deplasmanda atılan gol sayısı. Toplam gol sayıları da eşitse, dış sahada daha fazla gol atan takım avantaj sağlar.
3- Toplam galibiyet sayısı. Deplasman golleri aynıysa, grup aşamasında daha fazla maç kazanan takım öne geçer.
4- Deplasman galibiyeti sayısı. Galibiyet sayıları da eşitse, dış sahada daha fazla galibiyet alan takım üst sıraya yerleşir.
5- Disiplin puanı (Fair-Play). Tüm bu istatistikler eşitse, grup maçlarında daha az kart gören (düşük ceza puanına sahip) takım üstün sayılır. Sarı kart 1 puan, direkt kırmızı kart veya ikinci sarıdan kırmızı kart 3 puan, sarı kartın ardından direkt kırmızı kart ise 4 puan olarak hesaplanır.