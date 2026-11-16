Yenildik ama hala ümit var!

A Milli Takımımız Fransa yenilgisi ile UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu 0 puan ve -11 averajla bitirdi. 3. Grup'ta Çekya da Hırvatistan'a aynı skorla yenilerek 0 puan ve -11 averajla maçlarını sonlandırdı. 4. Grup'ta 3 puanlı ve 1 maçı eksik Galler A Ligi'nde play-off oynamayı garantiledi.

Düğümü ise 2. Grup'taki Yunanistan-Sırbistan maçı çözecek. Yunanistan 8 puanla 2. durumda ancak onun durumu da Almanya-Hollanda maçına bağlı.

Sırbistan da 5 maçta 0 puanda ve -7 averajı var. Eğer Yunanistan 5 farklı kazanırsa A Milli Takım averajla rakibini geride bitirecek. 4-0'da ise deplasman golü faktörü Türkiye'nin yanında. Daha az farklarda ise Sırbistan en iyi 2. sonuncudan biri olacak.