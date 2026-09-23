Yıldız futbolcu hacamat masasına yattı, görenler tanıyamadı
23.09.2026 10:34
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu hacamat yaptırdı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, hacamat masasına yattı.
Yıldız kaleci hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
GÜNDEM OLDU
Onana'nın paylaştığı video hem Türkiye'de hem dünya basınında gündem oldu.
İspanyol Marca, “Onana'nın çılgın toparlanma seansı. Trabzonspor kalecisi, sırtına hacamat terapisi uyguladı." ifadelerini kullandı.
Tyc Sports ise "Manchester United'ın eski kalecisi Andre Onana, sosyal medya hesabından yoğun bir hacamat terapisi aldığı anların videosunu paylaştı." sözleriyle görüntülere yer verdi.
HACAMAT NEDİR?
Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. Eski Mısırlılara dayandırılan kadim tıp yöntemlerinden birisi olan hacamatın birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir.
5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır.
HACAMAT NASIL UYGULANIR?
Eski çağlardan beri uygulanmakta olan hacamat tedavisi sırasında kullanılan kupa ya da bardaklar söz konusudur. Hacamat uygulamasında kullanılan bardaklar şunlardan oluşabilmektedir;
Bambu
Çömlek
Cam
Silikon
Çin tedavi yöntemlerinde gerçekleştirilen hacamat uygulamalarında, öncelikle tedavi için belirlenen alana kesiler yapılmaktadır, ardından ise negatif basınç düzenekleri bulunan kupalar yerleştirilmekte ve bu yöntem yaş hacamat uygulaması olarak adlandırılmaktadır.
Arap toplumunda yapılan hacamat uygulamalarında ise, öncelikli olarak kupalar belirlenmiş alanlara yerleştirilmekte, negatif basınç düzeneğiyle derinin kabarması sağlanmakta, yaklaşık 5 dakika sonra kupalar alınarak bu bölgelere kesiler oluşturulmakta, ardından tekrar yerleştirilen kupalar ve oluşturulan negatif basınç yoluyla sıvının dışarı atılması sağlanmaktadır.
HACAMAT ZARARLI MIDIR?
Hacamatın faydaları kadar zararları da merak edilmektedir. Hacamat öncelikle steril bir ortamda yapılmalıdır.
Eğer temiz bir ortamda hacamat tedavisi uygulanırsa tedavinin ardından kesiklerin olduğu bölgede mikrop ya da enfeksiyon meydana gelebilir. Bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir.