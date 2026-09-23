Yıldız futbolcu hacamat masasına yattı, görenler tanıyamadı

Eski çağlardan beri uygulanmakta olan hacamat tedavisi sırasında kullanılan kupa ya da bardaklar söz konusudur. Hacamat uygulamasında kullanılan bardaklar şunlardan oluşabilmektedir;



Bambu

Çömlek

Cam

Silikon



Çin tedavi yöntemlerinde gerçekleştirilen hacamat uygulamalarında, öncelikle tedavi için belirlenen alana kesiler yapılmaktadır, ardından ise negatif basınç düzenekleri bulunan kupalar yerleştirilmekte ve bu yöntem yaş hacamat uygulaması olarak adlandırılmaktadır.



Arap toplumunda yapılan hacamat uygulamalarında ise, öncelikli olarak kupalar belirlenmiş alanlara yerleştirilmekte, negatif basınç düzeneğiyle derinin kabarması sağlanmakta, yaklaşık 5 dakika sonra kupalar alınarak bu bölgelere kesiler oluşturulmakta, ardından tekrar yerleştirilen kupalar ve oluşturulan negatif basınç yoluyla sıvının dışarı atılması sağlanmaktadır.