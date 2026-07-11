Yıldız futbolcuya benzerliğiyle dikkat çekiyor, taklitleri milyonlar izleniyor
11.07.2026 15:43
Son Güncelleme: 11.07.2026 16:15
Rusya'da yaşayan kadın model Anastasia Kostromitina, Erling Haaland'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Rusya'da kadın model Anastasia Kostromitina, Erling Haaland videolarıyla 110 milyonu aşkın izlendi.
Yıldız futbolcuya benzerliğiyle dikkat çeken ve durumu kabullendiğini açıklayan 24 yaşındaki model Norveçli golcüyü taklit ettiği videolarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"YAPILAN ŞAKALARI EĞLENCELİ BİLE BULUYORUM"
24 yaşındaki Rus model, Haaland'a olan benzerliğini zamanla kabullendiğini söyledi.
Kostromitina, "Benim Haaland'a benzediğimi söyleyen ilk kişi yakın bir arkadaşım. Sonra ailem de ona hak verdi. Ancak beni bir erkeğe nasıl benzettiklerini hiç anlamıyordum. Sonuç olarak bu duruma üzülmüyorum, yapılan şakaları eğlenceli bile buluyorum. Sosyal medyadaki akımlara da katılmaya karar verdim. 'Madem herkes beni ona benzetiyor neden olmasın' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
Kostromitina 2026 Dünya Kupası'na kadar futbolla ilgilenmediğini, ancak bu turnuvada Norveç'i desteklediğini de sözlerine ekledi.
2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile İngiltere yarı final bileti için karşılaşacak. Gol krallığı yarışında Erling Haaland'ın 7, Harry Kane'in 6 golü bulunuyor.
Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma TSİ 00.00'da başlayacak.