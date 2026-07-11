Yıldız futbolcuya benzerliğiyle dikkat çekiyor, taklitleri milyonlar izleniyor

24 yaşındaki Rus model, Haaland'a olan benzerliğini zamanla kabullendiğini söyledi.

Kostromitina, "Benim Haaland'a benzediğimi söyleyen ilk kişi yakın bir arkadaşım. Sonra ailem de ona hak verdi. Ancak beni bir erkeğe nasıl benzettiklerini hiç anlamıyordum. Sonuç olarak bu duruma üzülmüyorum, yapılan şakaları eğlenceli bile buluyorum. Sosyal medyadaki akımlara da katılmaya karar verdim. 'Madem herkes beni ona benzetiyor neden olmasın' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.