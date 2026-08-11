Yıldız golcüyle anlaşma sağlandı, uçak hazırlandı. Sözleşmesi ve bonservisi ortaya çıktı
11.08.2026 11:46
Son Güncelleme: 11.08.2026 11:49
Fenerbahçe ve Napoli, yıldız golcü Romelu Lukaku transferi için anlaşmaya vardı.
Yıldız golcü Romelu Lukaku, Napoli'den Fenerbahçe'ye geliyor.
33 yaşındaki oyuncu için kulüpler anlaşma sağlarken sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı.
Lukaku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Sözleşmede bonuslar da yer alacak.
Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu için 6 milyon euro bonservis ödemesi yapılacak.
KARİYERİ
Futbola ülkesi Belçika'da Anderlecht'in altyapısında başlayan Romelu Lukaku sonrasında Chelsea, Everton ve Inter'de iki farklı dönemde oynadı.
Belçikalı forvet West Bromwich Albion, Manchester United ve Roma formalarını da giyerken 2024'te Napoli'ye imza attı.
PERFORMANSI
Kariyerinde 692 maça çıkan Lukaku, 324 gol ve 99 asistlik performans sergilemişti.