Yıllar önceki tweet'e kafa tuttu, Dünya Kupası finaline çok ilginç bahis yaptı. 1 milyon 500 bin dolar yatırdı ve kazandı
20.07.2026 06:02
İspanya'nın Arjantin'i mağlup ettiği Dünya Kupası finaline bahis oynayan bir kişi, yıllar önce atılan bir tweet'e meydan okudu.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı.
Uzatmalara giden maçta İspanyollar, Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte İspanya, tarihindeki 2. Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.
Dünya üzerinde 2 milyar kişinin takip ettiği dev final için bir futbolseverin yaptığı bahis dikkat çekti.
O GÖNDERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Yıllar önce X'te (eski adıyla twitter) paylaşılan bir gönderide Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı 3-2 mağlup edeceğine dair ifadeler yer almıştı.
7 Kasım 2021 tarihinde yapılan bu paylaşım, finalde İspanya ile Arjantin'in eşleşmesinin ardından yeniden gündeme geldi.
İLGİNÇ BAHİSE 1 MİLYON 500 BİN DOLAR YATIRDI
Bir kişi, bu gönderiye adeta meydan okudu ve "Dünya Kupası finalindeki skor, Arjantin lehine 3-2 olmaz" şeklinde bir bahis oynadı.
Bu tahmine tam 1 milyon 500 bin dolar yatıran kişi, maçın sona ermesiyle birlikte kazanan taraf oldu.
PARASINA 97 BİN DOLAR EKLEDİ
Maç sonucuna bu ilginç bahsi yapan kişi, yaklaşık 97 bin 219 dolar kazandı ve 1 milyon 500 bin dolarını 1 milyon 597 bin 219 dolar yaptı.
Kişinin oynadığı bahis, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve oldukça konuşuldu.