Yine yeni yeniden Mohamed Salah. "Her şeyi 3 ay önce değiştirdi"
20.10.2026 09:13
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı mağlup ettiği dev maçta performansıyla dikkat çeken Mohamed Salah için öne çıkan yorumlar yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, attığı golün yanı sıra etkili performansıyla öne çıkarken Mısır basınında da göklere çıkarıldı.
Mısır'da Trabzonspor'un zaferi ve Salah'ın performansı şöyle görüldü:
"BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME YAPILDI"
Masrawy: "Salah gol attı, Trabzonspor Beşiktaş'a gönderme yaptı"
"Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Mısırlı yıldız Salah, takımının 2. golünü atarken bordo-mavililer rakibine alaycı bir gönderme yaptı."
"ZAFERE TAŞIDI"
Ahram: "Salah, Trabzonspor'u zafere taşıdı ve gol krallığında zirveye yerleşti"
"Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan önemli bir galibiyetle ayrıldı. Ozan Tufan'ın 21. dakikadaki golü sonrası Mohamed Salah sahneye çıktı ve takımının 2. golünü atarak Trabzonspor'un galibiyetini pekiştirdi. Salah ayrıca attığı golle Süper Lig'de gol krallığı zirvesinde yer aldı."
"DİREKT KATKI"
Al Watan News: "Trabzonspor, Salah'ın golüyle Beşiktaş'ı yendi"
"Salah, Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip, ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Büyük heyecanla beklenen maçta Ozan Tufan ilk golü atarken, 71. dakikada Mohamed Salah hızlı hücumu golle bitirerek galibiyeti perçimledi. Salah, attığı bu golle Trabzonspor'un doğrudan rakibi olan Beşiktaş'a karşı üç değerli puanın kazanılmasında direkt katkıda bulundu."
"HER ŞEY 3 AY ÖNCE DEĞİŞTİ"
Kingfut: "Salah, kendisini isteyen Beşiktaş'a gol attı ve Trabzonspor kazandı"
"Mohamed Salah, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta gol attı. Salah, yaz transfer döneminde kendisini isteyen Beşiktaş'a karşı fileleri sarsmış oldu. Salah'ın golü, Bşeiktaş'ın onu transfer etmeye çok yaklaşmasının üstünden 3 ay geçmesinin ardından geldi."
"SALAH DOĞRU KARAR VERDİ"
Filgoal: "Salah'tan doğru tercih, Trabzonspor'u zafere taşıdı"
"Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin 2. golünü Salah attı. Salah, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılmaya çok yakındı ancak son anda çıkan anlaşmazlığın ardından Trabzonspor'a imza attı. Lig sıralaması ve maçın sonucu göze alındığında Salah'ın doğru karar verdiği görülüyor."