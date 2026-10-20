Yine yeni yeniden Mohamed Salah. "Her şeyi 3 ay önce değiştirdi"

Al Watan News: "Trabzonspor, Salah'ın golüyle Beşiktaş'ı yendi"

"Salah, Trabzonspor 'u Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip, ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Büyük heyecanla beklenen maçta Ozan Tufan ilk golü atarken, 71. dakikada Mohamed Salah hızlı hücumu golle bitirerek galibiyeti perçimledi. Salah, attığı bu golle Trabzonspor'un doğrudan rakibi olan Beşiktaş'a karşı üç değerli puanın kazanılmasında direkt katkıda bulundu."