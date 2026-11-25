Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maç 3 galibiyet ve 9 puan aldık. Bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Çok büyük bir mücadele verdik. Hafta içi iyi çalıştık. Hocamızın söylediklerine sadık kalarak ve iyi mücadele ederek kazanmasını bildik.

Taraftarlarımız yine süperdi. Çok büyük bir destek vardı. Onların bize desteği çok önemli. Çok mutluyuz. İyi giden bir Galatasaray var. Sahada keyif alan bir Galatasaray var. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde galibiyetlere devam ederiz" diye konuştu.