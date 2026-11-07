Yunus Akgün: Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz

Galatasaraylı futbolculardan Yunus Akgün, Amedspor galibiyetinin önemine dikkat çekerek, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli bir maçtı. Amedspor ligin ikincisi, çok iyi takım. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi" dedi.

Galatasaray'ın yükselen performansının Lille maçında başladığına dikkat çeken Yunus Akgün, "Lille ve Fenerbahçe maçları ile yükselen bir Galatasaray var, oyun ve skor olarak. Bu yüzden çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Taraftarlara da teşekkür sarı-kırmızılı futbolcu, "Milli araya lider giriyoruz. Dönünce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maçın başından beri çok büyük bir destek vardı bugün. Mükemmel destek oluyorlar tüm oyunculara, hocamıza. Bu bizim için çok değerli. Bize çok güç katıyor. Deplasmanlarda hep bizimleler. Onları mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın" açıklamasını yaptı.