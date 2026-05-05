Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için parkeye çıkıyor
05.05.2026 11:55
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle kozlarını paylaşacak. Euroleague play-off serisinde 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i deplasmanda mağlup etmesi halinde durumu 3-0'a getirecek ve adını Final Four'a yazdıracak. Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
NORMAL SEZONU 4. SIRADA TAMAMLADI
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.
Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE'DE HEDEF FİNAL FOUR'A KALMAK
Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.
Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.