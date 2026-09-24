Zinedine Zidane'dan maç öncesi Türkiye ve Arda Güler övgüsü. "Çok çok iyi, sevinçliyim"

"Arda Güler, çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid’de oynadığı için seviniyorum. Türkiye çok güçlü bir takım. Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Türk taraftarlar çok ateşli. Buna göre hazırlandık. Umarım çok güzel bir maç olur."