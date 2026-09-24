Zinedine Zidane'dan maç öncesi Türkiye ve Arda Güler övgüsü. "Çok çok iyi, sevinçliyim"
24.09.2026 19:05
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Fransız çalıştırıcının sözleri:
"MBAPPE'NİN OYNAMASINI UMUYORUM"
"Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı’nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak. Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum."
"ARDA GÜLER, ÇOK ÇOK İYİ"
"Arda Güler, çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid’de oynadığı için seviniyorum. Türkiye çok güçlü bir takım. Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Türk taraftarlar çok ateşli. Buna göre hazırlandık. Umarım çok güzel bir maç olur."