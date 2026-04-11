Galibiyeti unuttular, gol bile atamadılar. "Maç sonunda futbolculara söyledim"

11.04.2026 17:32

Son Güncelleme: 11.04.2026 17:39

Anadolu Ajansı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'le çıktığı maçlarda galip gelemedi ve gol atamadı. Demirel maç sonu futbolcularla yaptığı konuşmayı açıkladı.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 5 maçta sadece 1 puan aldı. Gençlerbirliği,  Demirel'in ikinci döneminde henüz gol sevinci de yaşayamadı.

 

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

DEMİREL'İN ÇIKTIĞI 5 MAÇ

0-0 Corendon Alanyaspor

0-2 Beşiktaş

1-0 TÜMOSAN Konyaspor

0-2 Göztepe

3-0 Rams Başakşehir

 

“FUTBOLCULARA SÖYLEDİM”

 

Demirel maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik.

 

Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz."

Gençlerbirliği-Başakşehir maçından yansıyan kare