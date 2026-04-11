Galibiyeti unuttular, gol bile atamadılar. "Maç sonunda futbolculara söyledim"
11.04.2026 17:32
Son Güncelleme: 11.04.2026 17:39
Volkan Demirel
Gençlerbirliği, Volkan Demirel'le çıktığı maçlarda galip gelemedi ve gol atamadı. Demirel maç sonu futbolcularla yaptığı konuşmayı açıkladı.
Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 5 maçta sadece 1 puan aldı. Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde henüz gol sevinci de yaşayamadı.
Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.
DEMİREL'İN ÇIKTIĞI 5 MAÇ
0-0 Corendon Alanyaspor
0-2 Beşiktaş
1-0 TÜMOSAN Konyaspor
0-2 Göztepe
3-0 Rams Başakşehir
“FUTBOLCULARA SÖYLEDİM”
Demirel maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik.
Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz."
Gençlerbirliği-Başakşehir maçından yansıyan kare