Galibiyeti unuttular, gol bile atamadılar. "Maç sonunda futbolculara söyledim"

Gençlerbirliği , Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 5 maçta sadece 1 puan aldı. Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde henüz gol sevinci de yaşayamadı.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.



DEMİREL'İN ÇIKTIĞI 5 MAÇ



0-0 Corendon Alanyaspor

0-2 Beşiktaş

1-0 TÜMOSAN Konyaspor

0-2 Göztepe

3-0 Rams Başakşehir

“FUTBOLCULARA SÖYLEDİM”

Demirel maç sonunda şu ifadeleri kullandı:



"İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik.

Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz."