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Galler-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Milli maçın detayları belli oluyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı. Öte yandan müsabakanın tarihi bilgisi de futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Galler-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Galler-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Milli maçın detayları belli oluyor

Türkiye A Milli Takımı, geçtiğimiz günlerde EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında, Galler ile karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Tüm gözler şimdi deplasmandaki rövanş maçında. İşte, Galler-Türkiye maçı tarihi...

GALLER-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka 21 Kasım'da Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, 19 Haziran'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etmişti.

Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

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