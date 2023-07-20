Galler-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Milli maçın detayları belli oluyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında, Galler ile karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Tüm gözler şimdi deplasmandaki rövanş maçında. İşte, Galler-Türkiye maçı tarihi...



GALLER-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?



Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka 21 Kasım'da Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



A Milli Futbol Takımı, 19 Haziran'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etmişti.



Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

