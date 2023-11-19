Galler-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile yapacağı maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.



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