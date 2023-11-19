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Galler-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Galler ile yapacağı maçı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Galler-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

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A Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile yapacağı maçta Sloven Matej Jug düdük çalacak. 

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

Galler-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek - 1
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