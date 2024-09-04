Galler-Türkiye milli maçı için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde Galler ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım, Galler'i yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galler-Türkiye maçı 6 Eylül Cuma saat 21.45'te başlayacak.



Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.



İKİ ÜLKE ARASINDA 10. KARŞILAŞMA



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak.



Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.



Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

