Gamle Oslo - Eidsvold maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Norveç Kupası)
Norveç Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gamle Oslo, Eidsvold’u konuk ediyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Gamle Oslo - Eidsvold maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Norveç Kupası’nda bugün 16 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Gamle Osloev sahibi avantajını kullanarak Eidsvold karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Gamle Oslo - Eidsvold maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
GAMLE OSLO - EİDSVOLD MAÇI NE ZAMAN?
Norveç Kupası’nda heyecan bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Gamle Oslo’nun Eidsvold’u ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
