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Gana Futbol Federasyonu açıkladı: Amartey ve Djiku'dan kötü haber

Gana Futbol Federasyonu, Meksika ile yapılacak mücadele öncesi Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaş'ın oyuncusu Daniel Amartey'in sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Gana Futbol Federasyonu açıkladı: Amartey ve Djiku'dan kötü haber

ve 'ta forma giyen Alexander Djiku ile Daniel Amartey, sakatlıkları sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Gana Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Alexander Djiku ve Osman Bukari, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan iki hazırlık maçından sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

Dörtlünün yerini Kingsley Schindler, Jerome Opoku ve Stephan Ambrosius aldı." ifadeleri yer aldı.

Her iki oyuncununda son durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.

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