Gana Futbol Federasyonu açıkladı: Amartey ve Djiku'dan kötü haber

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Alexander Djiku ile Daniel Amartey, sakatlıkları sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Alexander Djiku ve Osman Bukari, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan iki hazırlık maçından sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

Dörtlünün yerini Kingsley Schindler, Jerome Opoku ve Stephan Ambrosius aldı." ifadeleri yer aldı.

Her iki oyuncununda son durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.

