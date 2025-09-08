Gana - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası Afrika eleme maçları heyecanı devam ediyor. Gana zorlu karşılaşmada Mali’yi konuk ediyor. Gana kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Gana - Mali mücadelesinin ekranlara geleceği kanal araştırılıyor.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Gana, Mali karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Gana - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GANA - MALİ MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Gana - Mali karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
