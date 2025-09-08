Gana - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Gana, Mali karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Gana - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GANA - MALİ MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Gana - Mali karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

