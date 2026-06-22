Ganalı şamandan Harry Kane'e kara büyü

2026 Dünya Kupası 'nda Panama maçı sırasında tribünde "büyü yaparken" kameralara yansıyan Ganalı şaman , İngiltere 'nin forveti Harry Kane’i hedef aldığını söyledi.

Ruhani güçlerini Kane'e karşı kullandını ifade eden Nana Kwaku Bonsam, "Ciddi bir sakatlık istemiyorum. Sadece ülkeme karşı oynamasını önleyecek kadar olacak" dedi.

Ganalı büyücü, Gana'ya fayda sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

2014'TE RONALDO'YU HEDEF ALMIŞTI

Bonsam, 2014 Dünya Kupası'nda da benzer açıklamalar yapmıştı. O dönem diz sakatlığı ile boğuşan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nı katılmış ve Gana'ya karşı galibiyeti getiren golü atmıştı.