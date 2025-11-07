Gattuso kararını verdi; İtalya'nın aday kadrosu belli oldu
07.11.2025 15:52
AP
İtalya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı son iki maçın aday kadroları açıklandı.
İtalya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı ilk altı maçın sonunda 13 puan topladı ve averaj farkıyla Fransa'nın arkasında ikinci sırada.
"Gök Mavililer"in gruptaki son iki maçında Moldova ve Norveç ile karşılaşacak.
Teknik direktör Gennaro Gattuso, yaklaşan milli maçlar öncesi takımının kamp kadrosunu açıkladı.
İtalya'nın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Savunmacılar: Alessandro Bastoni (Inter Milan), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter Milan), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (Roma)
Orta Sahalar: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter Milan), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Milan), Sandro Tonali (Newcastle)
Hücumcular: Pio Esposito (Inter Milan), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)
Gennaro Gattuso, 15 Haziran 2025 tarihinde İtalya Milli Futbol Takımı'nın başına geçmişti.