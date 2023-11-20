Gavi'den Barcelona'ya kötü haber: Sezonu kapattı

EURO 2024 elemeleri A grubunda İspanya Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Barcelona'nın genç yıldızı Gavi, karşılaşmanın 23. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı.

AS'ın haberine göre, milli takım ile 27. maçına çıkan Gavi'nin ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Milli takım doktoru Oscar Luis Celada'nın oyuncunun durumu sorulduğunda çok endişeli olduğu kaydedildi.

SEZONU KAPATTI



Öte yandan İspanyol futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalmasının ve sezonun kapatmasının beklendiği kaydedildi.

Oyuncunun milli takım direktörü Albert Luque ile Barcelona'ya gideceği ve sakatlığının kesin boyutunu öğrenmek için bazı testlere gireceği aktarıldı.