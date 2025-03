Gazi Koşusu ne zaman? 2025 Gazi Koşusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen Gazi Koşusu ülkemizin en uzun soluklu spor organizasyonu olarak tarihteki yerini koruyor. Tarihsel bir öneme sahip olan koşu bu yıl, 99. kez düzenlenecek. At yarışında ülkemizin en önemli günü olarak kabul edilen Gazi Koşusu bu sene de büyük bir heyecana sahip olacak.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?



Türk atçılığının en prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, 29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen bu köklü yarış, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak.



Yarış severlerin merakla beklediği Gazi Koşusu, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının 2.400 metre çim pistte mücadele ettiği bir yarış olarak biliniyor. At sahipleri, jokeyler ve antrenörler için büyük prestij anlamına gelen bu yarış, aynı zamanda Türkiye'deki en yüksek ikramiyeli koşulardan biri.



Bu yılın favori safkanları ve iddialı jokeyleri de şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek olan etkinlik, binlerce at yarışı tutkununu bir araya getirecek ve büyük bir festival havasında geçmesi bekleniyor.



Gazi Koşusu'na dair detaylar, katılımcılar ve etkinlik programı ilerleyen günlerde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından açıklanacak. At yarışı tutkunları, bu tarihi güne şimdiden hazırlanıyor.