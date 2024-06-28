Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta,  hangi kanalda yayımlanacak? (Gazi koşusu tarihi)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu 'nun 98'incisi, İstanbul'da yapılacak. Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.



Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan yarış saat 17.15'te başlayacak.

2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

32 KANALDAN CANLI YAYINLANACAK



Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV’nin yanı sıra 17’si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.