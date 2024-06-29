Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu: Gazi Koşusu birincilik ödülü ne kadar? İkramiye rakamları açıklandı

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL’ye ulaşacak.