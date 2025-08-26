Gazi Koşusu'nda hayalini gerçekleştirdi, 2 ay sonra vefat etti: Kazandığı parayı bağışladı

99. Gazi Koşusu'nu iş insanı Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan 2.30.28'lik derecesiyle birinci tamamlayarak zafere ulaştı.



Şampiyonluğun en büyük hayalini olduğunu dile getiren iş insanı Çil, bu zaferin üzerinden 2 ay geçtikten sonra ani ölümle hayata veda etti.



Yüksek tansiyona bağlı nedenlerden dolayı 76 yaşında hayatını kaybeden Çil'in şampiyonluktan kazandığı 55 milyon liranın tamamını bağışladığı öğrenildi.



Posta'da yer alan habere göre; Çil, parayı 450 çalışanı arasından dağıttı bir kısmını ise LÖSEV'e bıraktı.



Ahmet Çelik'in Cutha ile zafer anı

GAZİ ZAFERİ SONRASI KONUŞMUŞTU Safkanın sahibi Çil, bugüne kadar birçok kupa kazandıklarını ancak Gazi Koşusu kupasının eksik olduğunu aktararak, "Evde birçok kupamız vardı ama Gazi Koşusu'nun kupasının yeri boştu. Allah nasip etti ve bu kupa da geldi, yerine gidecek." açıklamasında bulunmuştu.

HULUSİ ÇİL KİMDİR?



1949 yılında Gaziantep’de doğan Hulusi Çil, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Kendi şirketleriyle sanayi ve turizm alanlarında faaliyet gösterdi. Uzun yıllardır atçılık ve yetiştiricilikle uğraşan Çil, 2016 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. Aerosal Sanayiciler Derneği’nde başkanlık görevinde bulunmuş olan Çil, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü üyesiydi. 2014'te Suzi Gold adlı atıyla Gazi Koşusu'nda ikinci oldu. 99. Gazi Koşusu’nu o atın torunu Cutha isimli tayıyla kazanma başarısı gösteren Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.