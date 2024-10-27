Gaziantep, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Gaziantep, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip Ndao'nun golüyle 13. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise 28. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle skora denge sağladı.
Lungoyi 61. dakikada kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirirken, 81. dakikada sahneye çıkan Sorescu, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkartarak 14. sıraya yükseldi, Konyaspor ise 11 puanla 11. sırada yer aldı.
7 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Selçuk İnan'ın öğrencileri, Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.
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