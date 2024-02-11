Gaziantep ALG Spor 3 puanı 3 golle aldı

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Adana İdmanyurdu'nu konuk etti.



Geçen hafta Ataşehir Belediyespor deplasmanında kazanan Gaziantep ekibi, evinde Adana İdmanyurdu'nu da 3-1 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 1-0 öne geçerken, sarı-grili takım 23. dakikada yıldız oyuncusu Karyna ile durumu eşitledi ve devre 1-1 sonuçlandı.

ALG Spor, Pambani ile 2-1 öne geçerken, 88'de Demba durumu 3-1 yaptı ve sahasında kazanmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 40 yapan sarı-grili takım, üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü.

Alınan galibiyetin ardından ALG Spor teknik heyeti ve futbolcuları büyük sevinç yaşadı. Sarı-grililer, ligin 21. haftasında deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.