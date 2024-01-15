Gaziantep, Bryan Acosta transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni transferini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı takım MLS'in Portland takımında forma giyen Bryan Acosta'nın resmi sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Gaziantep'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak MLS Ligi takımlarından Portland forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bryan Acosta ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.



Yeni transferimiz Bryan Acosta, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Bryan Acosta’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."



BRYAN ACOSTA KİMDİR?



24 Kasım 1993 yılında Honduras’ın La Ceiba kentinde dünyaya gelen Bryan, futbola Real Espana’da başladı. 2017 yılında CD Tenerife’ye transfer olan Bryan, daha sonra ise Dallas’a ardından ise Portland’a transfer oldu.

Kariyerinde 200 karşılaşmaya çıkan Bryan, 16 gol atarken 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Honduras Milli Takımı’nda da 66 kez forma giyen , 2 kez de gol sevinci yaşadı.