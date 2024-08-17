Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep FK'ya sponsor oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehrin temsilcisi Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı stadyumun isim sponsoru oldu.

Kentte spor altyapısına yaptığı yatırımlarla “Spor Şehri Gaziantep” hedefi için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Trendyol Süper Lig'te şehri temsil eden Gaziantep FK'ya desteğini sürdürüyor.

Kurumlar tarafından yapılan anlaşma sonucunda Gaziantep FK'nın stadyumunun yeni ismi Gaziantep Büyükşehir Stadyumu olarak belirlendi.

Kulübün stadyumunun yeni adı için ilerleyen günlerde isim sponsorluğu için resmi protokol imzalanacak.

Türkiye'deki en üst seviye futbol liginde mücadele eden Gaziantep FK'nın yeni evinin ismi artık Gaziantep Büyükşehir Stadyumu olarak anılacak.

