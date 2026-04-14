Gaziantep FK açıkladı, Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig 'in 29. haftasında Rizespor deplasmanına çıkan Gaziantep FK , sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz , maç sonunda görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Gaziantep FK'nın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz’de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."