Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)
Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Gaziantep FK ve Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuçlara gitmeye çalışacak. Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Antalyaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK - Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 17.00da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
