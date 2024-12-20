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Gaziantep FK - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Gaziantep FK - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gaziantep FK - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Gaziantep FK - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Gaziantep FK - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Gaziantep FK - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Gaziantep FK - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

Gaziantep FK - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 22.12.2024 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı Gaziantep Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Gaziantep FK - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Gaziantep FK - Antalyaspor maçını orta hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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