Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 90 dakika süren antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.



Gaziantep temsilcisinin idmanına Romanya Milli Takımında yer alan Deian Sorescu katılmadı.



Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

