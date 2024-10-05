Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçların ardından Süper Lig'de kazanmak ve moral bulmak isteyen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısına galibiyet için çıkacak. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.



Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.



Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.



Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.