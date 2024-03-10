Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart'ta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Maça az bir zaman kala maçın saati ve yayıncı kanalına dair araştırmalar da hız kazandı. İşte, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



Gaziantep FK-Beşiktaş maçı, 11 Mart Pazartesi günü saat 20:00 oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.



Teknik direktör Fernando Santos, Ante Rebic'i 22 kişilik kamp kadrosuna dahil etmezken, siyah-beyazlılarda kritik deplasmanda 7 isim eksik.



Kart cezalısı olan Omar Colley'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede yer almadı.



BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU



"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy"

