Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ında Sarper Barış Saka görev yapacak

Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Trendyol Süper Lig 'in 8. hafta maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş , bugün saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki mücadelede VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

