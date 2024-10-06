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Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ında Sarper Barış Saka görev yapacak

Süper Lig'de bugün oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı (Video Yardımcı Hakemi) Sarper Barış Saka oldu.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ında Sarper Barış Saka görev yapacak

Trendyol 'in 8. hafta maçında Gaziantep FK ile , bugün saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

İki takım arasındaki mücadelede VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

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