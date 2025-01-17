Gaziantep FK-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. İşte, Gaziantep FK-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...



GAZİANTEP FK-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Gaziantep FK-Bodrum FK karşılaşması, 18 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



İÇ SAHADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM



Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 9 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırdı.



3 OYUNCU KART SINIRINDA



Gaziantep FK'de bu maç öncesi Ertuğrul Ersoy, Maxim ve Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.



Söz konusu bu oyuncular Bodrum FK, karşısında kart görmeleri halinde 21. haftadaki Reeder Samsunspor müsabakasında görev alamayacak.