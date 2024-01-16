Gaziantep FK-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Bodrum FK maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupanın 5. eleme turundaki bu maç, 17 Ocak Çarşamba günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakayı kazanan takım, adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Gaziantep FK-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...
GAZİANTEP FK-BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Bodrum FK maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te başlayacak.
Müsabaka, A Spor'da canlı yayınlanacak.
17 OCAK 2024 ZTK MAÇ PROGRAMI
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
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