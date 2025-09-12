Gaziantep FK, Bundesliga'dan transfer yaptı: Yusuf Kabadayı imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hücum oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı.



Kulübün açıklamasında, son olarak Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen 21 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği belirtildi.



Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törende Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.



Açıklamada, "Yusuf Kabadayı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.