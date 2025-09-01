NTV.COM.TR

Gaziantep FK, Drissa Camara'yı açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Fildişi Sahilli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, Drissa Camara'yı açıkladı

Trendyol ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Camara, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...