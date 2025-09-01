Gaziantep FK, Drissa Camara'yı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Camara, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Açıklamada, "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.