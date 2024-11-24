Gaziantep FK, evinde rakiplerine geçit vermiyor

Ligin 2. haftasında seyircisi önünde Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 yendi, Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.



Dün RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmadan da puan almayı başardı.



Ligde 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde 18 gole engel olamadı.



Güneydoğu ekibi, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.



SORESCU GOLS AYISINI 5'E YÜKSELTTİ



Başakşehir karşısında Gaziantep ekibin ikinci golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.



Ligde son 4 karşılaşmada 4 gol atma başarı gösteren Rumen kanat oyuncusu Sorescu, takımın en golcüsü konumunda bulunuyor.