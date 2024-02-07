Gaziantep FK - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe ve Gaziantep kupada çeyrek final için karşı karşıya geliyor.



Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 ile geçti.



3 EKSİK VAR



Tedavisi süren Fred'in yanı sıra çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Becao forma giyemeyecek. Osayi-Samuel ise Afrika Kupası için milli takımda.



Kupaya 3. turdan dahil olan Gaziantep FK, sırasıyla Efeler 09, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.



Kalyon Stadyumu'nda 7 Şubat saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetiyor.

İLK 11



Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş.



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Batshuayi.

