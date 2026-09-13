Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'de parola galibiyet

Trendyol Süper Lig 'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde de Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında kazanmak ve galibiyet serisine başlamak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF 3 PUAN

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

TEK EKSİK ASENSİO

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.