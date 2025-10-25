Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Gaziantep FK - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Gaziantep FK - Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

